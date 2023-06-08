Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası devam ediyor

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç'nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Y.Ü, çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunmadığını iddia ederek, K.Ç'nin kendisine komplo kurduğunu savundu. Dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi kararlaştırıldı.

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ü, tutuksuz sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, önceki celsede alınan ara karar gereği, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildiğini, talep edilen işlemlerin akıbetine ilişkin cevap geldiğini söyledi.

Şatır, mahkemeye gönderilen yazıda, çocuğun eziyet ve işkence gördüğüne dair bilgi yer aldığını, cinsel istismarın olup olmadığının tespit edilmesi için dosyanın ATK 6. İhtisas Dairesine gönderilmesi gerektiğinin belirtildiğini aktardı.

Söz alan sanık Y.Ü, çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunmadığını iddia ederek, K.Ç'nin kendisine komplo kurduğunu savundu.

Çocuğun annesi olan tutuksuz sanık K.Ç ise sanık Ünal'ın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak beraatını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarını da alan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Rapor hazırlanması için dosyanın ATK 6. İhtisas Dairesine gönderilmesini kararlaştıran heyet, tutuklu sanık Y.Ü'nün bu halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç'nin evine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan 3 yaşındaki H.Ç'yi fark ettiği belirtiliyor.

Sağlık ekiplerinin, durumu polise bildirmesiyle anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Y.Ü'nün gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, H.Ç'nin vücudunda sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan Y.Ü'nün mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35'er yıla kadar hapsi isteniyor.