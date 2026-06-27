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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden 27 Haziran'da trafiğe kapatılacak yollara ilişkin açıklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden 27 Haziran'da trafiğe kapatılacak yollara ilişkin açıklama
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Haziran'da Anadolu Meydanı'ndaki etkinlik nedeniyle çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağını ve Ankaray durağının kapalı olacağını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden, 27 Haziran'da trafiğe kapatılacak yollara ve Ankaray durağına ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 27 Haziran'da 18.00-21.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde; 26 Haziran'da saat 23.59'dan itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamının, 27 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar; GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamının çift yönlü, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamının çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamının çift yönlü, Doğol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamının çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümünün çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi'nden Tren Garı tarafına bağlantıyı sağlayan yan varyantların, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümünün çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi ile Anadolu Meydanı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması tavsiye edilen açıklamada, 27 Haziran Cumartesi saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray Durağı'nın etkinlik sonuna kadar kapalı kalacağı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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