Sincan'da Feci Kaza: 2 Ölü, 25 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde midibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Temelli mevkisinde meydana gelmişti. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 HO 1036 plakalı midibüs ile 06 FMV 326 plakalı hafriyat kamyonu çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs, takla atarak yol kenarındaki refüje çıkmıştı. Midibüs ise dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durabilmişti. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralanmıştı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı