Ankara'da 17 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, baba-oğul arasında çıkan tartışma sonucunda 17 yaşındaki Y.D., babası Nihat D.'nin boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Y.D. gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tartıştığı babasını, bıçakla boğazı keserek öldüren 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, evde alkol alan Nihat D. (55) ve oğlu Y.D. (17) arasında, Nihat D.'nin oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Y.D., bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlu Y.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nihat D.'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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