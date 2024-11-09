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Ankara'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğu 3 Gündür Kayıp

Ankara'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğu 3 Gündür Kayıp
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Ankara'da ailesiyle yaşadığı kavga sonucu yetiştirme yurduna yerleştirilen 15 yaşındaki Buket Bayram, 6 Kasım'da iki arkadaşıyla yurttan kaçtı. 3 gündür kendisinden haber alınamıyor. Annesi Gamze Dilmen, kızının hayatından endişe duyduğunu ve yetkililerden yardım istediğini belirtti.

Ankara'da ailesiyle kavga ettiğini ileri sürerek kendi isteğiyle yerleştirildiği yetiştirme yurdundan iki arkadaşıyla birlikte kaçan 15 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor.

İddialara göre, 15 yaşındaki Buket Bayram, bir ay önce polise giderek annesiyle kavga ettiğini ve yetiştirme yurduna yerleşmek istediğini söyledi. İsteğinin kabul edilmesi üzerine annesi, üvey babası ve 2 kardeşiyle kaldığı evden ayrılarak Pursaklar'da yer alan yetiştirme yurdunda kalmaya başlayan Bayram, 6 Kasım'da iki kız arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtı. Polis ekiplerince Bayram ve iki arkadaşının bulunması için çalışma başlatılırken, kızıyla arasında hiçbir problem olmadığını söyleyen anne Gamze Dilmen (31) ise evladının hayatından endişe duyduğunu söyledi. 3 gündür haber alamadığı çocuğundan gelecek iyi haberi beklediğini ifade eden anne, yetkililerden yardım istedi.

"Nereye gittiğini bilmiyorum, gidebileceği her yere baktık"

Olayla ilgili konuşan anne Gamze Dilmen, "Kızımla bir ay önce biraz tartışmıştık. Evden kaçmıştı. Kendisini bulamamıştık. Bir buçuk gün sonra geri dönmüştü. Geçen ay beni şikayet ederek yurda gitmek istediğini söylemiş. Biz de bu duruma bir şey demedik. Ardından kaldığı yurda bizi çağırdı. Dedesiyle birlikte yanına gittik. Her şey normaldi. 'Pişmanım, buradan çıkıp dedemin yanında kalmak istiyorum' dedi. İsteğini kabul ettim. Kendisine hata yapmasından korktuğumu, sadece okuluna gitmesini istediğimi söyledim. 'Sen nerede istersen orada okuyacağım anne' dedi. Daha sonra vedalaşıp eve geldik. Ertesi gün danışmanı aradı. İki arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtığını söyledi. Polise haber edildiğini söyledi. Tedirgin olduk, etrafımızdakilere haber verdik. 3 gündür bize bir bilgi verilmedi. Çocuğumdan haber yok. Hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Kızımla aramda hiçbir problem yoktu. Arkadaş gibiydik. Bana bazen sert davranıyordu. Ben de hoşgörüyle karşılıyordum. Nereye gittiğini bilmiyorum. Gidebileceği her yere baktık" dedi.

"Yanımda olsun başka bir şey istemiyorum"

Kızına seslenen anne Dilmen, "Onu tekrar yurda göndermeyeceğim. Yanıma alacağım. Ne isterse onu yapacağız. Canı sağ olsun, yanımda olsun başka bir şey istemiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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