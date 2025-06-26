Ankara'da 11. Katında Yangın Çıkan Bina

Ankara'da 11. Katında Yangın Çıkan Bina
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Pursaklar ilçesinde bir binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 11 katlı binanın son katındaki apartman boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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