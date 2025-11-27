Ankara'da 10 öğrenci zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ankara'da 10 ortaokul öğrencisinin, yedikleri poğaça nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları iddia edildi.

Olay, Kahramankazan ilçesinde yer alan Şehit Fatih Alpaslan Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre, 10 öğrencileri kantinden aldıkları poğaça ve açmaları yedikten sonra rahatsızlandı. Okul yönetimi, karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, daha sonra hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ürünleri okulun kantinine satan pastaneden numuneler alındı. Acil servise polikliniğine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - ANKARA