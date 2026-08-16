Ankara'da 1,34 Milyar TL Değerinde 200 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi
Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda, firari Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu belirtilen tek adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Altınların değeri 1,34 milyar TL olarak açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı