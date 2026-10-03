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Ankara Çankaya'da otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara Çankaya'da otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
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Ankara Çankaya Kırkkonaklar Mahallesi 450. Cadde'de otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, diğer aracın sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü; soruşturma başlatıldı.

Ankara'da motosikletle otomobilin çarpışmasından dolayı meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi 450. Caddede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diğer aracın sahibinin ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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