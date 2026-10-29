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Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı

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Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı Haber Videosunu İzle
Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı
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Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi 787’nci Sokak’taki bir dairede doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sırasında odada kimse bulunmadığı için yangın maddi hasarla atlatıldı; söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir dairede doğal gazı patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787'nci sokakta bulunan bir binadaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin doğal gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Patlama esnasında odada kimse olmadığı için yangın yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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