Ankara-Bolu il sınırında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi

Ankara- Bolu il sınırında otluk alanda çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangının etkilediği alan dronla havadan görüntülendi. 21 Ağustos'ta saat 12.30'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nin yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlerin etkilediği Gerede'ye bağlı Kavacık, Demirler ve Berçinçatak mahallelerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara yangının etkisini gözler önüne serdi. Yangının etkisiyle kül olan Demirler köyü çevresindeki ormanlık alan, yayla evleri ve Berçinçatak Yaylası dron ile havadan görüntülendi. - ANKARA