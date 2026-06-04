Haberler

Ankara Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzlaştırma Haftası kapsamında adliyede stant kurarak vatandaşlara uzlaştırma kurumunu tanıttı. 2025 ve 2026 yılına ait dosya ve uzlaşma istatistikleri paylaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Uzlaştırma Haftası kapsamında Ankara Adliyesi'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Adliye içerisinde kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma kurumunun işleyişi anlatılırken, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Uzlaştırma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcıları Veli Güney, Ayhan Ay ve Adil Acar, Ankara Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Medet Aykaç, dernek yöneticileri ve uzlaştırmacılarla bir araya gelerek uzlaştırma uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Veli Güney, uzlaştırmanın belirli suçlarda uygulanan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu aktararak, uygulamanın temel amacının toplumsal barışın sağlanması olduğunu ifade etti. Uzlaştırma sayesinde mahkemelerdeki iş yükünün de hafiflediğini vurgulayan Güney, yıllarca sürebilecek bazı davaların kısa süre içerisinde sonuçlandırılabildiğini söyledi.

Ankara Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'nun 2025 yılı verilerini paylaşan Güney, "2025 yılında 24 bin 446 dosya Uzlaştırma Büromuza gönderildi. Bunlardan 22 bin 446 dosya uzlaştırmacılara tevdi edildi. Bu dosyaların 9 bin 87'sinde taraflar uzlaşırken, 12 bin 776 dosyada uzlaşma sağlanamadı" dedi.

2026 yılına ilişkin güncel istatistikleri de açıklayan Güney, "Bu yıl ise 22 Mayıs itibarıyla 9 bin 423 dosya büromuza gönderildi. 2 bin 533 dosyada uzlaşma sağlanırken, 3 bin 403 dosyada taraflar anlaşamadı. 2 bin 315 dosyadaysa süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

İşte Kılıçdaroğlu'nu ilk ziyaret eden belediye başkanları
Samsun'da fabrika faciasında hayatını kaybeden işçiyi son yolculuğuna mesai arkadaşları uğurladı

Fabrika faciasında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>