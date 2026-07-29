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Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay ilçeye bağlı Ozan köyünde meydana geldi. Köydeki boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında anız alan zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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