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Edirne'de anız yangını ormana sıçradı

Edirne'de anız yangını ormana sıçradı
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Edirne’de çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Edirne'de çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterler de havadan destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormanlık alanda ilerlemesini önlemek için karadan yoğun müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterler de havadan su atarak destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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