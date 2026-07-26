Haberler

Anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da, çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da, çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin erken müdahaleleri sayesinde yangın çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş