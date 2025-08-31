Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı

Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e gelen ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olumsuz ifadeler kullandığı öne sürülen bir kadın görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadının görevliler tarafından dışarı çıkıldığı ve vatandaşların yuhaladıkları anlar yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden bir kadın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olumsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, kadının görevliler eşliğinde alandan uzaklaştırıldığı, çevrede bulunan kalabalığın ise tepki göstererek yuhaladığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Kutlamaların coşkulu bir atmosferde sürdüğü Anıtkabir'de yaşanan bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusuna yönelik saygısızlığa tepki gösterirken, görevlilerin hızlı müdahalesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

geneleve götürüp bırakın direk.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih Kılaç:

Teyzeye @lkis

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZANDAR :

Annene de alkış. Hadi yine iyisin haaa! Annene alkış topladın.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıÇukurovalı:

Hoşt desem köpekler alınır.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAğacan Cenk:

Ağzına sağlık helal olsun inşallah

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇukurovalı:

Sanada hoşt desem köpekler bunalıma girer.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt:

Terbiyesiz Kadin, O küfür ettigin kisi bu Vatani kurtarmasaydi kimbilir kimlerin altinda yatar kalkardin..Dunyanin hic bir ulkesinde, Vatani Kurtaran Atalarina saygisizlik yok. Tek bizim ulkemizde hortladi, sevmeyabilirsin ama saygi duy.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
