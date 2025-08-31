Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden bir kadın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olumsuz ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, kadının görevliler eşliğinde alandan uzaklaştırıldığı, çevrede bulunan kalabalığın ise tepki göstererek yuhaladığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Kutlamaların coşkulu bir atmosferde sürdüğü Anıtkabir'de yaşanan bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusuna yönelik saygısızlığa tepki gösterirken, görevlilerin hızlı müdahalesi dikkat çekti.