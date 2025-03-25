Anestezi teknikeri hastane odasında ölü bulundu

Edirne'nin Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olan Yusuf Ber Kaymak (27), nöbet sırasında vaka gelmediği için dinlenmek üzere servisteki odaya gitti. Kaymak, saat 06.00 sıralarında saatinin alarmı uzun süre çalmasına rağmen uyanmadı. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, Kaymak'ın hareket etmediğini fark edince nöbetçi doktoru çağırdı. Doktor kontrolünde Kaymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kaymak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yusuf Ber Kaymak'ın, sağlık personeli olan eşi ile geçici olarak İpsala'dan Keşan'da görevlendirildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.