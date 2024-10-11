Andırın'da Zeytin Bahçesi Tartışması: Kadınlara Saldırdı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kadınlara karşı soyunan kişinin bahçedeki yaklaşık 30 zeytin ağacını kestiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana gelmiş, Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm Arslantaş arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı başlayan husumet nedeniyle tartışma çıkmıştı. Ramazan A. ise tartışma sırasında soyunmuştu.

Yaşanan olay sonrası yaklaşık 35 zeytin ağacının kesildiğini iddia eden Gülsüm Arslantaş, "Zeytin bahçemiz vardı atadan dededen kalma bahçemizi paylaştık ve diktik. Zeytin ağaçlarımız 25 yıllıktır. Benim kocam depremde vefat etti. Ramazan G. bizim zeytinleri almak istiyor ama zeytinler çocuklarımızın hakkı. Şu anda zeytin bahçemiz hazine oldu ama hazineyi herkes kullanıyor ve herkesin var. Kendisi neden sahipleniyor. Ben kocamla beraber diktim o zeytinleri. Zorbalıkla benim ağaçlarımı almak istiyor. Bu olaydan sonra iki gün içinde zeytin ağaçlarımızı kesti. Yaklaşık 35 zeytin ağacımız vardı. Biz çalışıyorduk zeytinleri topluyorduk kendisi geldi 'ne yapıyorsunuz buradan gidin' dedi. Kendisine ait olan yer de var ve daha çok. Bizim yerimiz 1 dönüm bir alan ve orayı da almak istiyor. Bize 'çıkın gidin defolun' dedi. Beni tehdit etti ve üzerindeki kıyafetleri de çıkarttı. Sonra diğer bayanların üzerine gitti hakaretler etti. Biz şikayetçi olduk. Kendisinin akli dengesi için soruşturma açılmış. Gelecek yıl hepimizi vurabilir" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Olayı anlatan Fatma Karalı da, "Biz Allah rızası için yardım etmek için bahçeye gittik. Kendisi geldi ve bizi bahçeden kovmaya çalıştı, 'çıkın buradan' dedi. Daha sonra üstünü çıkartmaya başladı. Soyunup üzerindekileri çıkarmaya devam ederken gelinin ve hanımın üstüne saldırdı. Benim dinime dil uzattı. Akli dengesi çok yerinde, zehir gibi aklı var" diye konuştu.

Havva Aslantaş ise, "Biz Gülsüm'ün komşusuyuz her zaman yanındayız ve yanında da olacağız. Bu adam durdurulsun, can yakacak. Benim 30 yılık suyumu kesti, bu kadına yapmadığını bırakmadı. Bir bu olay değil gücünün yettiğine zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ