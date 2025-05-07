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Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki Değişiklikleri Reddetti

Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki Değişiklikleri Reddetti
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Anayasa Mahkemesi, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal talebini reddetti. Karara tepki gösteren eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti. Karara tepki göstererek AYM'ye yürümek isteyen eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 maddeden oluşan 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'de dava açmıştı. Başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayan AYM Genel Kurulu, kanunun iptal talebini reddetti. Yüksek Mahkeme bazı maddelerin iptal talebini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal talebini ise oy çokluğuyla reddetti.

Talebin reddinin ardından eylemciler AYM'ye yürümek istedi

Açıklanan karara tepki göstermek için sabah saatlerinden itibaren AYM binasının karşısındaki parkta toplanan bir grup, karar sonrası AYM'ye yürümek istedi. Talebi olumsuz karşılanan grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ekiplerin barikat kurması ve durumu kısa sürede kontrol altına almasıyla çıkan kargaşa büyümeden sonlandırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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