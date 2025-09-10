Anayasa Mahkemesi CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Başvurusunu Reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 38. Olağan Kurultay iddianamesiyle mahkemeler arasında yaşanan 'görevsizlik' anlaşmazlığında yapılan başvuruyu gündemine aldı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı başvuruyu değerlendiren AYM, mahkemenin başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.
İlk duruşma 4 Kasım'da görülecek
Ekrem İmamoğlu'nun da içerisinde bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı CHP'nin kurultay davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülecek. - ANKARA