Anayasa Mahkemesi CHP Kurultayı Davasında Görevsizlik Başvurusunu Reddetti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yapılan görevsizlik başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da görülecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 38. Olağan Kurultay iddianamesiyle mahkemeler arasında yaşanan 'görevsizlik' anlaşmazlığında yapılan başvuruyu gündemine aldı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı başvuruyu değerlendiren AYM, mahkemenin başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.

İlk duruşma 4 Kasım'da görülecek

Ekrem İmamoğlu'nun da içerisinde bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı CHP'nin kurultay davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülecek. - ANKARA

