Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu oyun oynarken 2. kattan düştü

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, Bursa'daki evlerinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek 2. kattan düştü. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP CAMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki evlerinde cam kenarında oyun oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K.Ö. (4), dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. 2'inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.