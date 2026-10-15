Anaokullarını telefonla arayıp rahatsız eden şahıs gözaltına alındı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir anaokulunu ve okulun farklı şubelerini telefonla arayarak rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde şubeleri bulunan özel ana okulunun Samsun'un Atakum ilçesindeki farklı şubelerini sürekli olarak telefonla arayarak rahatsızlık ve huzursuzluk verdiği ileri sürülen M.T. (31) şikayet üzerine Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Kişilerin huzur ve sükünunu bozma' suçundan gözaltına alınan M.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı