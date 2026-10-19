Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarmanın son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda Bozdoğan Mahallesi'nde bir adres ile bir araca, Ören Mahallesi'nde ise bir adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, çeşitli miktarlarda esrar, bonzai ve sentetik uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak

Yeğeni, Kadir İnanır’ın bakım süreci için dava açacak
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı

Ünlü şarkıcı babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...