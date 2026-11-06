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Anamur'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

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Anamur'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı
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Mersin Anamur'da jandarmanın uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik operasyonunda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı; aramalarda 51 kök kenevir bitkisi ve 145 gram tütünle karıştırılmış sentetik madde ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 145 gram tütün ile karıştırılmış sentetik madde, 51 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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