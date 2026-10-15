Anamur'da çocuğun ölümü davasında savcı sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

Mersin'in Anamur ilçesinde geçen yıl temmuz ayında oğlu pasajda ölü bulunan anne Güllü Can duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün savcımız mütalaasında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Oğlum Eyüp Can'ın cinayeti aydınlatılmıştır" dedi.

29 Temmuz 2025 tarihinde, 12 yaşındaki Eyüp Can'ın kovalamaca sonrasında bir pasajda ölü bulunmasıyla ilgili davada dosyaya giren bilirkişi raporundan sonra bugün görülen duruşmada savcı mütalaasında, onu kovalarken görüntülenen tutuklu sanık N.U. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mütalaa sonrasında karar duruşması için dava ileri bir tarihe ertelenirken, anne Güllü Can ve avukatı son durumla ilgili açıklamada bulundu.

"Oğlumu 25 yaşındaki sanık öldürmüştür"

Anne Güllü Can yaptığı açıklamada, "Bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde oğlum Eyüp Can Güner'in 5. duruşması görüldü. Baştan beri ben oğlumun cinayete kurban gittiğini biliyordum. Buradan mahkeme heyetimize, başkanına, savcımıza, hakimimize çok teşekkür ediyorum. Bu olayın üzerine gittiler, aydınlattılar. Sonuna kadar peşini bırakmadılar. Bugün savcımız mütalaasında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Oğlum Eyüp Can'ın cinayeti aydınlatılmıştır. Oğlumu 25 yaşındaki sanık N.U. öldürmüştür" diye konuştu.

"Mahkemenin sanığı, takdiri indirim yapmadan cezalandıracağı kanaatindeyiz"

Duruşmaya katılan müşteki avukatlarından Fadime Uçar ise, "Bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde Eyüp Can Güner in 5. celse duruşmasına katıldık. Eyüp Can'ın dosyasında sanık 'İhmalen Kasten Öldürme' suçuyla yargılanmaktaydı. Savcılık Eyüp Can'ın 'İhmalen Kasten Öldürme' suç vasfının değiştirilerek TCK madde 82/1e'den çocuğa ya da bedenen veya ruhen kendini savunamayacak kişilere karşı kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını ve tutukluluğun devam etmesini talep etti. Verilen savcılık mütalaası adaletin tecellisi, benzer çocuk cinayetlerinin cezasız kalmayacağı konusunda son derece kıymetli ve yerinde bir karardır. 10 Aralık 2026 tarihinde yapılacak olan duruşmada mahkemenin sanık hakkında en üst cezadan ve takdiri indirim yapmadan cezalandırılacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı