Anafor Operasyonu'nda Tutuklu Ahmet Tekin Baykal Hayatını Kaybetti

Anafor Operasyonu'nda Tutuklu Ahmet Tekin Baykal Hayatını Kaybetti
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İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Tekin Baykal, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 17 yıldır tutuklu olan Baykal, KOAH ve lenfoma hastalığıyla mücadele ediyordu.

İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan, ileri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulmasının ardından sağlık sorunları gerekçesiyle infazı geçici olarak ertelenen ve tedavisi için jet ambulans uçak ile memleketi Aydın'a getirilen Ahmet Tekin Baykal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2008 yılında İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle 17 yıldır tutuklu bulunan Ahmet Tekin Baykal'ın cezaevi şartlarında kalması mümkün olmadığından dolayı infazı geçici olarak ertelenmişti. Geçtiğimiz aylarda Aydın'a gelerek Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Baykal'ın son günlerde tedavilere cevap vermediği ve gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı. Baykal'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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