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Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yolda savruldu. Çimento yüklü tırın silobas dorsesi otoyolun 2 şeridini kapatacak şekilde devrildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yolda savruldu. Çimento yüklü tırın silobas dorsesi otoyolun 2 şeridini kapatacak şekilde devrildi.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İlker Erdem Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametinde seyreden Uğur Y. yönetimindeki 37 EK 309 plakalı tır, yağmur yağışının etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tırın devrilmemesi için çaba gösteren sürücü sürücü, aracı güçlükle durdurabildi. Tıra bağlı olan çimento yüklü silobas dorse ise devrildi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Devrilerek yolu kapatan silobas, polis ekipleri tarafından bölgeye istenen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Bolu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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