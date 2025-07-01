Anadolu Otoyolu'nda Tel Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Anadolu Otoyolu'nda Tel Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Sakarya'da Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde, Polonya'ya giden tel yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde Polonya'ya gittiği öğrenilen tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Hendek geçişi İstanbul istikametinde, Polonya'ya gittiği öğrenilen M.A. idaresindeki yabancı plakalı tel yüklü tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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