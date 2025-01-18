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Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza: Parçalanmış Ceset Bulundu

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza: Parçalanmış Ceset Bulundu
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Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.

Otoyolda feci ölüm: Bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Jandarma ekipleri kaza ihtimali üzerinde dururken, şahsın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan parçalanmış ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi neticesinde netlik kazanacak.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgedeki kameraları inceleme altına alırken, şahsın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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