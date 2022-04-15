Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Açık Cezaevi'nde iftar programı düzenledi

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı düzenlendi. Hakim, savcılar, basın mensupları ve hükümlüler iftar yemeğinde bir araya geldi.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün iftar programı düzenlendi. Programa Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Başsavcı Vekilleri İhsan Kamil Akçadırcı, İsmail Değirmenci, Mesut Erdinç Bayhan, Başak Eryılmaz, Hasan Turgut, Önder Yaman, Ömer Kurtuluş Aksoy, Uğur Seçgin, Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve basın mensupları ile çok sayıda hükümlü de iftar programına katıldı. İftar yemeğinde, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da onur konuğu olarak bulundu.

"Hasret gidermek için iftar davetlerinde bir araya geliyoruz"

Programda konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Pandemi nedeniyle kapanmanın getirdiği ve bizim vatandaşımıza en zor geleni sevdiklerinden ayrı kalmaktı. Bayramlaşma yapamamak, ramazanda iftar ve sahur etkinliklerinden uzak kalmaktı. İşte bu yıl pandemi şartlarındaki olumlu anlamda gevşeme görülmesi üzerine insanlarımız birbirine olan hasreti gidermek için özellikle bu ramazanda iftar davetleriyle bir araya gelmeye çalışmaktadır. Bu yemeğin organizasyonunda emeği geçen başta Başsavcı Vekilim olmak üzere tüm cezaevi idaresine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yargı şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ın babasına teşekkür ediyorum"

Başsavcı Uçar konuşmasının devamında, "Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ikliminden azami faydalanmayı Allah'tan temenni ediyorum. Bugün davetlilerimiz arasında bulunan yargı şehidimiz Selim beyin babası Hakkı amcaya bizi onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Allah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin" ifadelerini kullandı.

"700 kişinin katılımıyla iftar programı düzenledik"

Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı ise, "Yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle vermiş olduğumuz aradan dolayı özlem oluştu. Bu sene ara verdiğimiz geleneksel iftar programımızı düzenledik. Maltepe Ceza İnfaz Kurumumuzun açık yerleşkesinde bir araya geliyoruz yaklaşık 700 kişinin katılımıyla. Ceza İnfaz Kurumu personellerimiz ve aileleri, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, Başsavcımız ve Başsavcı vekillerimiz, hakim ve savcılarımız da katılım sağladı. Şeref konuğumuz var, Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz. Güzel bir atmosfer var. Ramazanın manevi atmosferine yakışır güzel bir birliktelik var. Güzel bir ortamda bir araya geldik. Özel bir menü yok. Bütün hükümlülerimiz aynı yemeği yiyor. Yaklaşık 10 bin kişi aynı yemeği yiyeceğiz. Herkesin Ramazanını kutluyorum. Ülkemize, milletimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL