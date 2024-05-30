Havalimanında korkunç ölüm! Uçağın motoruna kapılan kişi feci şekilde can verdi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda, Danimarka'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının çalıştığı sırada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALKIŞ İÇİN HAZIRLANAN UÇAKTA FECİ OLAY

Her gün binlerce yolcunun kullandığı Schiphol Havalimanı'ndafeci bir olaya sahne oldu. Hollanda Kraliyet Havayollarına ait KL1341 sefer sayılı yolcu uçağı kalkış yapmak için son hazırlıklarını tamamlıyordu. Ancak tam da o sırada kimliği açıklanmayan bir kişi uçağın çalışan motoruna kapılarak hayatını kaybetti.

"OLAYA TANIK OLANLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Havayolundan yapılan açıklamada, "Schiphol'de bir kişinin çalışır haldeki uçak motoruna kapılmasıyla ölümcül bir olay yaşandı. Söz konusu şahıs, maalesef hayatını kaybetti. Olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla iletişim halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Polis, yolcuların uçaktan çıkarıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Hayatını kaybeden şahsın kimliği açıklanmazken, havalimanı çalışanı ya da yolcu olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

FECİ OLAYDA "İNTİHAR" İDDİASI

Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını ifade etti. Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.