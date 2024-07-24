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Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı

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New Jersey'de yaşayan Franklin Zeigler, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan bir martının kafasını kopartması ve ardından polislerle kavga etmesi sonucu gözaltına alındı. Olay, bir su parkında gerçekleşti. Zeigler, martıya saldırdı ve kafasını koparttı. Polisler olay yerine geldiğinde, Zeigler öfkelendi ve işbirliği yapmadı. Zeigler, düzeni bozma, tutuklamaya direnme ve hayvana eziyet suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıldı.

New Jersey'de yaşayan 29 yaşındaki Franklin Zeigler, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan bir martının kafasını koparması ve ardından kendisini tutuklama girişiminde bulunan polislerle kavga etmesi sonucu gözaltına alındı.

Olay, 6 Temmuz'da Wildwood sahil şeridindeki Morey's Piers & Beachfront Su Parkları'nda bulunan Surfside İskelesi'nde meydana geldi. Bir martı, Zeigler'ın kızının patates kızartmalarını çalmaya çalıştı.

New Jersey 101.5'in haberine göre, öfke nöbetine kapılan Zeigler, talihsiz kuşa saldırdı ve kafasını gövdesinden kopardı.

Newark Star-Ledger'ın bildirdiğine göre, kuş katili daha sonra martının kalıntılarını atmak için sahil şeridi çalışanlarından çöp torbası istedi. Bu sırada kuşun parçalarını hala elinde tutuyordu.

North Wildwood polisleri olay yerine geldiğinde, Zeigler hızla "öfkeli bir hal aldı ve ilgisiz bir soruşturma konusunda memurlarla işbirliği yapmadı."

Yetkililer Zeigler'ı tutuklayarak düzeni bozma ve tutuklamaya direnme suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı.

Haberlere göre, 18 Temmuz'da Zeigler'a ayrıca üçüncü derece hayvana eziyet suçlaması da yöneltildi.

Ledger'ın belirttiğine göre, Zeigler'a 9 Ağustos'ta mahkeme tarihi verildi ve serbest bırakıldı.

Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Kavga Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Seydo:

Akp li bir haber portalından ancak bu haberi yapması beklenirdi. “Bakın sadece Türkiye’de hayvanlar öldürülmüyor” algısı yapmak için yaynlanmış boş bir haber. Gerçek olduğu bile muamma.

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Emin :

Okuma zorla mı

yanıt7
yanıt3
EFEMAK MAKİNA:

Ya arkadaş bunuda haber diye sunuyorsunuz ya helel olsun insanların o kadar derdi varki bir tarafta yanardağ patlar bir tarafta deprem sel savaş vb bir çok haber ver kafamızı doldurmayın bunlarla

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5
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