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Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı: 112 ekibinin korku dolu anları kamerada

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Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansın önünü kesen sürücü, 112 ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs camı yumruklarken, ambulansta bulunan 2 kadın sağlık personeli ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı: 112 ekibinin korku dolu anları kamerada
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansın önünü kesen sürücü, 112 ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs camı yumruklarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

AMBULANSIN CAMINI YUMRUKLADI

Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.'nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli 2 kadın ağlamaya başladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Tarsus Mersin 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

idris Demirci:

Dileriz o beyefendinin ambulansa ihtiyacı olmasın

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