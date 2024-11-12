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Evine bıraktığı hasta yakını, ambulans şoförüne saldırdı

Evine bıraktığı hasta yakını, ambulans şoförüne saldırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ambulans şoförü, hastayı eve bıraktıktan sonra hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrasında şüpheli gözaltına alındı.

Son günlerde artan sağlık görevlilerine şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu. Bir ambulans şoförü, hastasını evine bıraktıktan sonra hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

HASTANEDEN ALDIĞI KADINI EVE GÖTÜRDÜ

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Ambulans şoförü Mustafa Ç. ve sağlıkçı Seçil S. hastaneden aldığı kadını eve götürdü.

HASTANIN OĞLU, AMBULANS ŞOFÖRÜNE YUMRUK ATTI

Sağlık ekipleri, hastayı evinin önüne getirdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öfkelenen hastanın oğlu O.K. (41), ambulans şoförüne yumruk atarak tehdit etti. Sağlık ekipleri polisi arayarak yardım istedi. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, ambulans şoförü ve sağlıkçısı şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah:

Birazdan "dayağı haketmistir" diyen vahşi yaratıklar doluşur yorumlara

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