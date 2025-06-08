Ambulans Şarampole Uçtu: 1'i Doktor 4 Yaralı

Ambulans Şarampole Uçtu: 1'i Doktor 4 Yaralı
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Kars'ta hasta nakleden bir ambulans şarampole uçarak kaza yaptı. Kazada 1'i doktor olmak üzere toplam 4 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi olduğu bildirildi.

Ambulans şarampole uçtu: 1'i doktor 4 kişi yaralandı

KARS - Kars'ta ambulans şarampole uçtu. Feci kazada 1'i doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza ; Kars-Iğdır karayolunda meydana getirdi. Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Ardahan'a dönerken Kars-Iğdır karayolu Hanlar Geçidi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü Uğur Keskin, Doktor Yusuf Kemal, sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer yaralandı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedavi altına alınan sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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