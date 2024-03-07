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Amasya Valisi Zehir Tacirlerine Uyarıda Bulundu

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, düzenlediği basın toplantısında zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonları ve tutuklamaları açıkladı. Vali Doruk, zehir tacirlerine 'size hayatı zehir edeceğiz' sözleriyle uyarıda bulundu.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, zehir tacirlerini 'size hayatı zehir edeceğiz" sözleriyle uyardı.

Düzenlediği basın toplantısında şehrin huzuru için 2024 yılının ilk iki ayında yapılan çalışmalardan bahseden Vali Doruk, "Toplumumuzu, özellikle gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı durmadan, duraksamadan mücadelemiz devam etmektedir. Şunu özellikle belirtiyorum ki, gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayatı zehir edenlere, biz hayatı zehir edeceğiz" dedi.

Bu dönemde Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik 125 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz Doruk, 154 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 18'inin tutuklandığını açıkladı.

Toplantıya, Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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