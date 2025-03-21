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Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, şehir merkezinde de hissedildi. Valilik, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya Valiliği ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 22.53'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem şehir merkezinde de hissedildi.

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "21 Mart 2025 günü saat 22.53'de merkez üssü Göynücek ilçemiz olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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