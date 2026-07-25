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Amasya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Amasya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
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Amasya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandıAmasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14...

Amasya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da bir vatandaşın 5 milyon 64 bin 14 TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak 92 ayrı dosyada çok sayıda vatandaşı toplam 22 milyon 418 bin 134 TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Bunun üzerine Amasya merkezli Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon'da 21 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 3 hafıza kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, siber suçlar ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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