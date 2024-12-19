Amasya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı
Amasya'da sosyal medya üzerinden elektronik ürün satışı yaparak dolandırıcılık yapan 6 kişi, Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dolandırıcılıkta 30'dan fazla kişi mağdur olduğu belirtildi.
Amasya merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
AMASYA - Sosyal medya üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünler için ön ödeme aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik polisin Amasya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünlerin fotoğraf ve videolarını paylaşıp talep ettikleri ön ödemeleri aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen M.T.A, T.B, Ö.E.Ç., A.G.K., T.Ö., B.Ö. isimli 6 şüpheliye yönelik, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Amasya merkezli, İstanbul ve Samsun illerini de kapsayan operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahısların dijital materyallerine el konuldu. Şahıslar gerekli iş ve işlemler için adliyeye sevk edildi.