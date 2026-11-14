Amasya'dan 4 ile uzanan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

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Amasya merkezli Samsun, Çorum ve Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 10 Kasım'da Amasya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 9 bin 474 adet sentetik ecza hap, 96,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,81 gram metamfetamin, 1,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 4 düzenek ve aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen Y.Y. (33), T.İ. (30), H.M. (21), M.S. (28), T.Ç. (25), S.K. (21), B.A.G. (33), B.A. (19), A.İ. (26), Y.B.U. (18), Y.Ş. (28) ve B.K. (27) olmak üzere 12 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı