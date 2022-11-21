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Feci kazaya karışan tiyatrocuların olaydan saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüs, Amasya'da bir tıra çarptı. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan oyuncular hastaneye kaldırıldı. Tiyatrocuların kazadan saatler önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum'da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.

Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'daki feci kazaya karışan tiyatrocuların kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktıTolga Güleryüz

Feci kazaya karışan tiyatrocuların olaydan saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktıSergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya Çorum 3. Sayfa Magazin Haberler

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