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Amasya'da Ziraat Mühendisinin Şüpheli Ölümü

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Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan 36 yaşındaki ziraat mühendisi A.G, evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. Geride 'Görevimde başarılı olamadım' yazılı bir not bırakan mühendis hakkında soruşturma başlatıldı.

Amasya'da sulama birliği başkanlığı yapan ziraat mühendisi, evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bırakan mühendisin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G'ye (36) ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi. 55 Evler Mahallesi'ndeki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde A.G'nin barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberle büyük üzüntü yaşadı. A.G'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Amasya'da Ziraat Mühendisinin Şüpheli Ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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