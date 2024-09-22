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Amasya'da Yürek Burkan Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdullah ve Dündar Şahin kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçtaki sürücü yaralandı. Yakınlarının feryatları kaza yerine damga vurdu.

Amasya'da yürek burkan kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin kardeşlerin kazayı duyan yakınlarının feryadı yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Şahin yönetimindeki 05 BE 552 plakalı otomobil, Amasya - Çorum karayolu Doğantepe köyü mevkiinde karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Yıldız'ın kullandığı 34 FBE 474 plakalı BMW marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye, acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada Abdullah Şahin ve kardeşi Dündar Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız ise yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınlarının feryadı yürekleri burktu

Şahin kardeşlerin Çavuş köyündeki kazayı duyan yakınları olay yerine geldi. Feryatları yürekleri burktu. Cenazeleri görmek isteyen anne ve babaları ile kız kardeşlerini görevliler ile tanıdıkları tutup teselli etmeye çalıştı.

Emniyet Müdürü Saraç kaza yerine geldi

Araçta sıkışan cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına taşınarak hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayı anlatan Halil Bülbül isimli vatandaş, "Koşarak geldik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmış. 2 kardeş hayatını kaybetti. Yürekler dayanmıyor" diye konuştu.

Amasya'da Yürek Burkan Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa

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