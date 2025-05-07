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Amasya'da Yıldırım Düşmesi Canlı Yayında Yaşandı

Amasya'da Yıldırım Düşmesi Canlı Yayında Yaşandı
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Amasya'da genç bir adam, cep telefonuyla canlı yayında oyun oynarken, bir binanın üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda büyük bir patlama sesi duyuldu, ancak can kaybı veya yaralanma olmadı.

Amasya'da cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayan gencin önünde bulunduğu binanın üzerine yıldırım düştü. Patlama sesi ve görüntüler kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazıtpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Binanın altındaki iş yerinin sahibi genç, o sırada cep telefonuyla canlı yayında oyun oynayıp çay içerken yıldırıma yakalandı. Patlama sesiyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki Nurettin Gülünaz, "Gök gürledi. Ne yağacağımı şaşırdım. Yıldırım 10 metre kadar yakınına düştü" diye konuştu.

"Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık"

Mahalleyi aydınlatan yıldırımın büyük bir gürültüye neden olduğunu anlatan mahalle muhtarı Ali Kanar da, "Büyük bir patlamayla kendimizi dışarı attık. Ortalık bir anda aydınlandı. Yıldırımın karşı binanın çatısına düştüğünü öğrendik. İtfaiye ekipleri de mahalleye geldi. Herhangi bir zarar yok" şeklinde konuştu.

Yıldırımın etrafı aydınlattığı görüntüler iş yerlerinin kameraları tarafından da kaydedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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