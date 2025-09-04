Haberler

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yolun kenarına savrulan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi istikametine giderken çevre yolu bağlantı noktasını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü K.Y, M.C.E ve B.E. hafif yaralanırken, araçtan savrulan M.S.Ç ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S.Ç'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

