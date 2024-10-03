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Amasya'da Trafik Denetiminde 129 Bin TL Cezalı Araçlar Belirlendi

Amasya'da Trafik Denetiminde 129 Bin TL Cezalı Araçlar Belirlendi
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Amasya Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yaptığı trafik denetimlerinde 381 araç kontrol edildi, toplam 129 bin 384 TL para cezası uygulandı. Denetimler sürecek.

Amasya'da polis ve jandarma ekipleri, yollarda trafik denetimi yaptı. 381 araç ve sürücüsü kontrol edilirken yapılan kontrollerde toplam 129 bin 384 TL para cezası uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte Mecitözü kavşağı, Kapıkaya ve Eraslan mevkiinde yaptıkları alkol denetimlerinde 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 4 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye ışık donanımından toplam 129 bin 384 TL para cezası kesildi.

Yapılan denetimlere devam edileceğine işaret edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa trafik amasya Yaşam

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