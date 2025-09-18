Haberler

Amasya'da Tırda 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da Tırda 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da polisin durdurduğu bir tırda yapılan aramada dorse kısmında bulunan kamp çadırlarında 17 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Amasya'da polisin durdurduğu bir tırda yapılan aramada dorse kısmına kurulmuş kamp çadırlarının içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır, şehir girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmına kurulmuş kamp çadırlarının içinde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen bulundu.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli Z.A. hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'den korkutan paylaşım: Hastane yatağından fotoğraflar geldi

İsrail karşıtı ünlü modelden kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.