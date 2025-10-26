Amasya'da Tır Çarpışması: 3 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağında yaşanan kazada Mustafa Coşkun'un kullandığı 05 FH 842 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 36 AAT 074 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA