Amasya'da tek katlı evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ferhat Sokak'ta E.B'ye ait tek katlı evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Evden yükselen alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı