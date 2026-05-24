Amasya'da tek katlı evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı
Amasya'nın Suluova ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ferhat Sokak'ta E.B'ye ait tek katlı evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Evden yükselen alevler geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı