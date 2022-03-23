Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Amasya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.